"Io, navigator, vi spiego perché il reddito di Cittadinanza non funziona" (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Il reddito di Cittadinanza così com'è strutturato oggi non funziona. Avrebbe potuto essere uno strumento efficace per il contrasto della povertà e della disoccupazione solo se avesse avuto alle spalle una politica del lavoro consolidata ed efficiente». Nei giorni in cui il premier Conte pensa ad una sua modifica si torna come non mai a parlare del provvedimento tanto voluto dai grillini ma che, numeri alla mano, è fallito. Solo il 2 per cento dei 2 milioni e 797mila dei beneficiari ha trovato un'occupazione. E già questo basterebbe per parlare di fallimento totale. ma bisogna aggiungere che la cronaca di questi giorni ha portato a scoprire come i soldi dello Stato siano finiti nelle tasche di gente con precedenti penali, truffatori di vario tipo, persino presunti assassini. Tra questi, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 30 settembre 2020) «Ildicosì com'è strutturato oggi non. Avrebbe potuto essere uno strumento efficace per il contrasto della povertà e della disoccupazione solo se avesse avuto alle spalle una politica del lavoro consolidata ed efficiente». Nei giorni in cui il premier Conte pensa ad una sua modifica si torna come non mai a parlare del provvedimento tanto voluto dai grillini ma che, numeri alla mano, è fallito. Solo il 2 per cento dei 2 milioni e 797mila dei beneficiari ha trovato un'occupazione. E già questo basterebbe per parlare di fallimento totale. ma bisogna aggiungere che la cronaca di questi giorni ha portato a scoprire come i soldi dello Stato siano finiti nelle tasche di gente con precedenti penali, truffatori di vario tipo, persino presunti assassini. Tra questi, ...

cgregorio52 : RT @granmartello: C'è un'alternativa ai navigator che non stanno a galla ed ai responsabili economici PD pronti a nazionalizzare anche le g… - Gauro5 : RT @granmartello: C'è un'alternativa ai navigator che non stanno a galla ed ai responsabili economici PD pronti a nazionalizzare anche le g… - smilypapiking : RT @granmartello: C'è un'alternativa ai navigator che non stanno a galla ed ai responsabili economici PD pronti a nazionalizzare anche le g… - ChicoCayetano : RT @granmartello: C'è un'alternativa ai navigator che non stanno a galla ed ai responsabili economici PD pronti a nazionalizzare anche le g… - Nozucchero : RT @granmartello: C'è un'alternativa ai navigator che non stanno a galla ed ai responsabili economici PD pronti a nazionalizzare anche le g… -