Il Tottenham non si fa sentire, il 'pendolo' Skriniar ora si riprende l'Inter (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le vie del calciomercato - soprattutto di questo - sono infinite, ma il pendolo di Milan Skriniar oggi tende decisamente verso la permanenza all'Inter. Dopo i contatti della settimana scorsa, il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le vie del calciomercato - soprattutto di questo - sono infinite, ma ildi Milanoggi tende decisamente verso la permanenza all'. Dopo i contatti della settimana scorsa, il ...

PrimeVideoIT : @enricoI00 Ciao, al momento non abbiamo informazioni su un'eventuale seconda stagione di 'All or Nothing: Tottenham… - Ciro_Scg : RT @Ale_Rimi: #Skriniar ha ancora manifestato al club l'intenzione di rimanere. E il Tottenham non mette i soldi che chiede l'#Inter per il… - jz4interrr : RT @Ale_Rimi: #Skriniar ha ancora manifestato al club l'intenzione di rimanere. E il Tottenham non mette i soldi che chiede l'#Inter per il… - Yuro_23 : RT @Ale_Rimi: #Skriniar ha ancora manifestato al club l'intenzione di rimanere. E il Tottenham non mette i soldi che chiede l'#Inter per il… - HCE__ : RT @Ale_Rimi: #Skriniar ha ancora manifestato al club l'intenzione di rimanere. E il Tottenham non mette i soldi che chiede l'#Inter per il… -