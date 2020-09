Il primo braccio di ferro è sui redditi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Valeria Robecco Nella sera del duello tv, il candidato dem pubblica le sue tasse: 300mila dollari Donald Trump e Joe Biden hanno incrociato i guantoni nel primo dibattito televisivo alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, uno degli stati indecisi dove si giocherà senza esclusione di colpi il match per la conquista della Casa Bianca. Il presidente americano è salito sul ring nella notte italiana, teoricamente indebolito dallo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni dei redditi, ma preparato a un confronto cinico, una delle sue specialità. Il tema dei redditi è stato l'antipasto della serata, con Biden che a poche ore dal duello ha reso nota la sua dichiarazioni dei redditi. Nel 2019 ha pagato quasi 300mila dollari di tasse federali su un reddito ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Valeria Robecco Nella sera del duello tv, il candidato dem pubblica le sue tasse: 300mila dollari Donald Trump e Joe Biden hanno incrociato i guantoni neldibattito televisivo alla Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, uno degli stati indecisi dove si giocherà senza esclusione di colpi il match per la conquista della Casa Bianca. Il presidente americano è salito sul ring nella notte italiana, teoricamente indebolito dallo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni dei, ma preparato a un confronto cinico, una delle sue specialità. Il tema deiè stato l'antipasto della serata, con Biden che a poche ore dal duello ha reso nota la sua dichiarazioni dei. Nel 2019 ha pagato quasi 300mila dollari di tasse federali su un reddito ...

