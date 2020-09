Il bimbo morto a Napoli per 'seguire l'uomo col cappuccio' (Di mercoledì 30 settembre 2020) 'La tragedia del piccolo di 11 anni che si è tolto la vita, a Napoli, lanciandosi dal balcone di casa, perché istigato al suicidio da un assurdo gioco social impone a tutti un'immediata riflessione'. ... Leggi su today (Di mercoledì 30 settembre 2020) 'La tragedia del piccolo di 11 anni che si è tolto la vita, a, lanciandosi dal balcone di casa, perché istigato al suicidio da un assurdo gioco social impone a tutti un'immediata riflessione'. ...

