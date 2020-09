I caseifici riaprono le porte | “Non ci siamo fermati col lockdown | ora aspettiamo gli italiani”

Leggi su dire

(Di mercoledì 30 settembre 2020) REGGIO EMILIA- Un anno dopo, i caseifici dell’Emilia-Romagna riaprono i battenti al pubblico. Con tutte le misure anti contagio e il distanziamento di norma, ma questo weekend riprende l’iniziativa ‘Caseifici aperti‘. Non era scontato e si tratta di una scelta portata avanti dai produttori di Parmigiano Reggiano anche per “lanciare un messaggio di speranza agli italiani“, spiega il Consorzio del Parmigiano Reggiano in una nota.