Fulvio Abbate contro i concorrenti del GF Vip 5: "Gregoraci? Non ne contemplo l'esistenza" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Fulvio Abbate è stato il primo concorrente eliminato ufficialmente al televoto in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo scrittore ha avuto modo di rilasciare una intervista per Un giorno speciale, programma di Radio Radio con Francesco Vergovich. In questa intervista Abbate ha parlato, inevitabilmente, dei concorrenti con cui ha vissuto alcuni giorni all'interno della casa del GF Vip 5 e ha praticamente avuto parecchio da dire su molti di loro. "Della Gregoraci non ne contemplo neppure l'esistenza. Lei è convinta di essere Mata Hari, ha intorno dei boys che le danno questa sensazione. Lei è convinta che questo Grande Fratello sarà il suo Magnificat" ha affermato su Elisabetta.

