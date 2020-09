FORMAZIONI Udinese Spezia | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.All.: Gotti.(4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.All. Italiano. Leggi su Calcionews24.com

Alle 18 scenderanno in campo Udinese e Spezia per il recupero della prima giornata. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta all'esordio nella seconda giornata ed hanno voglia di riscatto.Recupero della prima giornata di campionato per le Aquile di mister Italiano, che alle ore 18:00 affronteranno l'Udinese sul terreno della "Dacia Arena" di Udine, con entrambe le formazioni ...