Flavio Briatore attacca la Gregoraci: “Vada pure al Gf con i ragazzini, ma rinunci a quello che le passo” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Flavio Briatore attacca la Gregoraci: “Vada pure al Gf con i ragazzini, ma rinunci a quello che le passo” Per la prima volta da quando Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Flavio Briatore ha voluto dire la sua in merito al nuovo flirt in corso tra la sua ex e il coinquilino Pierpaolo Pretelli. Parole piuttosto dure quelle usate da Briatore e riportate in un’intervista da Il fatto Quotidiano, parole che in realtà corrispondono ad una replica su quanto detto dalla showgirl (circa i sacrifici fatti per stare al suo fianco in tanti anni di matrimonio). “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020)la: “Vadaal Gf con i, mache le passo” Per la prima volta da quando Elisabettaha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip,ha voluto dire la sua in merito al nuovo flirt in corso tra la sua ex e il coinquilino Pierpaolo Pretelli. Parole piuttosto dure quelle usate dae riportate in un’intervista da Il fatto Quotidiano, parole che in realtà corrispondono ad una replica su quanto detto dalla showgirl (circa i sacrifici fatti per stare al suo fianco in tanti anni di matrimonio). “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a ...

stanzaselvaggia : 'Elisabetta si è sacrificata con me? Aerei privati, case a Montecarlo, Londra, autisti...se dice di voler essere au… - SirDistruggere : Le minacce di Flavio Briatore a suo figlio Falco quando va male a scuola (dall’intervista rilasciata oggi a Selvagg… - interistadoc_ : RT @GrandeFratello: 'Quel giorno non gliel'ho più perdonato...' #GFVIP - GiannijStinson5 : RT @GrandeFratello: 'Quel giorno non gliel'ho più perdonato...' #GFVIP - GrandeFratello : 'Quel giorno non gliel'ho più perdonato...' #GFVIP -