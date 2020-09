Doppio appuntamento con i libri a Bagni di Lucca (Di mercoledì 30 settembre 2020) Doppio evento letterario a Bagni di Lucca domenica 4 ottobre: alle 16:30, a Villa Web " Bagni alla Villa si svolgerà un incontro con la presentazione di due libri di autori della zona. Il primo ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 30 settembre 2020)evento letterario adidomenica 4 ottobre: alle 16:30, a Villa Web "alla Villa si svolgerà un incontro con la presentazione di duedi autori della zona. Il primo ...

assocertbio : RT @CcpbSrl: @assocertbio lunedì 5 ottobre (h 16), venerdì 16 (h 11), doppio appuntamento con un webinar sulla nuova versione della RETE OI… - callmesime_ : Io non capisco perché il doppio appuntamento dovrebbe aiutare gli ascolti, secondo me gli abbatte e basta #GFVIP - cinziaeargo : RT @Fondoambiente: Tornano le #GiornateFAI d’Autunno in un doppio appuntamento con la bellezza del nostro Paese! ?? ??SAVE THE DATE ?? Sab… - italianoany : RT @illibraio: Doppio appuntamento per tutti gli amanti dei #libri! Dal 9 all’11 ottobre a Perugia e dal 23 al 25 ottobre a Terni si terrà… - ADM_assdemxmi : RT @Fondoambiente: Tornano le #GiornateFAI d’Autunno in un doppio appuntamento con la bellezza del nostro Paese! ?? ??SAVE THE DATE ?? Sab… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio appuntamento L'altra scena, giornata finale con doppio appuntamento tra teatro di figura e interviste "impossibili" piacenzasera.it ‘Gruppo dei 10’, tributo jazz a Woody Allen

Da sabato al via la stagione autunnale di concerto. Nove date, tra gli ospiti l’Italian Standard Quartet, i Blue Napoli, Giorgio Conte ...

M5S: a incontro ministri M5S spunta tema doppio mandato, 'da affrontare a Stati generali'

Roma, 29 set. Oltre allo scivoloso ruolo di Davide Casaleggio, che in molti vorrebbero ‘fuori’ dal Movimento e nelle vesti di semplice ‘fornitore esterno di servizi’ – concetto ribadito durante l’appu ...

Da sabato al via la stagione autunnale di concerto. Nove date, tra gli ospiti l’Italian Standard Quartet, i Blue Napoli, Giorgio Conte ...Roma, 29 set. Oltre allo scivoloso ruolo di Davide Casaleggio, che in molti vorrebbero ‘fuori’ dal Movimento e nelle vesti di semplice ‘fornitore esterno di servizi’ – concetto ribadito durante l’appu ...