Cyberpunk 2077 sviluppato senza crunch? Le promesse di CD Projekt RED sembrano già infrante (Di mercoledì 30 settembre 2020) A maggio 2019, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, avevano promesso allo staff che non ci sarebbe stato alcun periodo di crunch obbligatorio poiché il gioco si avvicinava al completamento. Un mese dopo, è stata fatta la stessa promessa. Adesso però un report afferma che in realtà il team sarà costretto a periodi di lavoro extra.Stando al report, quindi, il lavoro extra è ora diventato obbligatorio, con CDPR che si affretta a eliminare i bug del gioco prima della data di uscita prevista a novembre.Secondo Bloomberg, la modifica delle norme è stata inviata al personale tramite e-mail e significa che ora ci si aspettava che tutti completino "la tipica quantità di lavoro più un giorno del fine settimana". Questo lavoro extra ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) A maggio 2019, gliri di, CDRed, avevano promesso allo staff che non ci sarebbe stato alcun periodo diobbligatorio poiché il gioco si avvicinava al completamento. Un mese dopo, è stata fatta la stessa promessa. Adesso però un report afferma che in realtà il team sarà costretto a periodi di lavoro extra.Stando al report, quindi, il lavoro extra è ora diventato obbligatorio, con CDPR che si affretta a eliminare i bug del gioco prima della data di uscita prevista a novembre.Secondo Bloomberg, la modifica delle norme è stata inviata al personale tramite e-mail e significa che ora ci si aspettava che tutti completino "la tipica quantità di lavoro più un giorno del fine settimana". Questo lavoro extra ...

iamGIANTsMILK : @RPGamer33410276 Io li ho giocati tutti (poi mia moglie non se ne fa scappare uno ??), ma anche io li apprezzo ancor… - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: il crunch sarà alla fine necessario per terminare il gioco. - tuttoteKit : Cyberpunk 2077: non bastano i rinvii, è iniziato anche il Crunch #CDProjektRED #Cyberpunk2077 #PC #PS4 #XboxOne… - IGNitalia : CD Projekt Red infrange la promessa di non ricorrere al crunch e chiede ai suoi sviluppatori un ultimo sforzo, così… - Multiplayerit : Cyberpunk 2077: nonostante i rinvii, i dipendenti hanno dovuto fare gli straordinari -