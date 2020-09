Covid in parlamento: due senatori positivi. Tampone a tutto il gruppo: la situazione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Allarme Covid fra i parlamentari. La notizia viene diffusa da Repubblica, a conoscenza dei nomi dei due senatori risultati positivi al virus.Dopo aver presenziato all’assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre, uno dei due è risultato positivo al Covid, e scatta l’allarme dentro il partito. Tutti i rappresentanti del movimento sono stati sottoposti al test. Sono due al momento, i senatori posti in isolamento. Risulterebbero sintomatici. Francesco Mollame, parlamentare di Partinico (Palermo) negli scorsi giorni aveva già provveduto a comunicare il contagio. Per Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio, il test. È così che tutti i membri del partito pentastellato si apprestano al Tampone naso-faringeo.



