Chi è Francesca Merra, la fidanzata di Salvo a Temptation Island 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Chi è Francesca Merra, la fidanzata di Salvatore (Salvo) Santarsiero a Temptation Island 2020 Francesca Merra e Salvatore, detto Salvo, Santarsiero sono una delle nuove coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. I due sono fidanzati da cinque anni e convivono da tre a Milano. Il loro viaggio nei sentimenti comincia dalla terza puntata, in onda stasera, 30 settembre. La loro storia è nata come amicizia, poi è scoppiato l'amore. Adesso vogliono capire se è il caso di fare un passo in avanti importante, come quello di avere un figlio, o se è meglio lasciar perdere.

