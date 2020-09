Briatore contro la Gregoraci e Pretelli “che rinunci al mantenimento” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Flavio Briatore non ha mai nascosto che la partecipazione dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci, al GF Vip non era gradita e ora sbotta Flavio Briatore ha sempre dichiarato di non amare l’idea che Elisabetta partecipasse al reality del Grande Fratello Vip. I motivi sono vari, un pò per decoro, un pò per l’età visto che non … L'articolo Briatore contro la Gregoraci e Pretelli “che rinunci al mantenimento” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 30 settembre 2020) Flavionon ha mai nascosto che la partecipazione dell’ex moglie Elisabetta, al GF Vip non era gradita e ora sbotta Flavioha sempre dichiarato di non amare l’idea che Elisabetta partecipasse al reality del Grande Fratello Vip. I motivi sono vari, un pò per decoro, un pò per l’età visto che non … L'articolola“cheal mantenimento” proviene da YesLife.it.

