Benevento-Inter | Conte | “Soddisfazione per quanto fatto”

Antonio Conte nel post partita di Benevento-Inter, recupero della 1a giornata della Serie A L'allenatore dell'Inter Antonio Conte al termine del match vinto contro il Benevento per 5 a 2 e valevole per il recupero della prima giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match del 'Ciro Vigorito' ai microfoni di Sky Sport. Soddisfazione che nasce da un'Inter che ha avuto un ottimo approccio e ha un atteggiamento da grande club? Penso che la soddisfazione è vedere che al di là degli Interpreti non cambia idea di gioco e quello che stiamo portando avanti dall'anno scorso e che stiamo portando avanti con più opzioni. È una squadra che attacca e che crea ...

