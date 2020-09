Aumento pensioni di invalidità 2020 | limiti di reddito | età e percentuale di invalidità ammessa

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Esteso a chi ha compiuto diciotto anni l’incremento al milione previsto per ledi invalidità. Questo l’effetto dell’articolo 15 del Decreto Agosto (Decreto legge n. 104 del 14 agosto) con cui il legislatore ha recepito la sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno scorso che ha dichiarato illegittima la normativa nella parte in cui riservava la maggiorazione a coloro che avevano un’età pari o superiore a sessanta anni. Una modifica, quella del D.l. n. 104, che ha effetti nei confronti di invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, beneficiari della pensione di inabilità nonché di coloro che percepiscono il trattamentostico di cui alla Legge n. 222 del 1984. Per chiarire i risvolti operativi delle modifiche introdotte dal “Decreto Agosto”, ...