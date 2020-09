AMD Ryzen 5 3600 | è ancora il miglior processore mainstream sul mercato?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 settembre 2020) I giocatori PC sono in costante crescita, e molti sono coloro che cercano di arrivare a un giusto compromesso qualità prezzo per godersi il meglio che la tecnologia del personal computer ha da offrire. Uno dei prodotti più cercati, più desiderati e più studiati dagli utenti per il proprio proprio PC da gaming è proprio il, cuore pulsante del computer, che è la base dalla quale partire per la costruzione della propria macchina. La domanda è: qualescegliere? AMD con il suo, indicato per molteplici operazioni: dal lavoro quotidiano allo svago, ilè in grado di eseguire processi complessi senza cali di performance e con la massima efficienza energetica. Inoltre è una delle CPU con il ...