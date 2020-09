Volley | rinviato a data da destinarsi il match tra Saugella Monza e Bisonte Firenze

sportface2016 : Rinviata la sfida tra #Monza e #Firenze - #volley - vco24news : Igor Volley, rinviato il Memorial Ferrari - vco24news : Igor Volley, rinviato il Memorial Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Volley rinviato

Sportface.it

“Con delibera presidenziale n° 49 del 27 settembre 2020 è stato disposto lo spostamento d’ufficio della gara Saugella Monza-Bisonte Firenze del 4 ottobre 2020 a data da destinarsi”. Questo è quanto ri ...Le ragazze di Delmati domenica non scenderanno in campo contro le "Azzurrine". Decisioni presa per gli imminenti impegni internazionali della Nazionale Under 17. Il match contro il Club Italia sarà re ...