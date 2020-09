(Di martedì 29 settembre 2020) Il Crotone ha comunicato di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive dell’attaccante Augustus, classe 1999. «La società augura al calciatore un grosso in bocca al lupo» si conclude la nota. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Reggiana, ufficiale il ritorno di Kargbo: L'attaccante classe '99, autore del gol promozione contro il Bari, arriva… - sportli26181512 : Crotone, UFFICIALE: Kargbo torna alla Reggiana: Ora è ufficiale: Augustus Kargbo lascia il...… - BombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #Crotone, #Kargbo torna alla #Reggiana: giocherà in #SerieB #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - TuttoRegia : UFFICIALE - Dopo un lunghissimo corteggiamento la #Reggiana ha riportato in granata l'attaccante #Kargbo: arriva in… - DiMarzio : #Calciomercato | #SerieB, la #Reggiana ritrova #Kargbo: l'annuncio ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Kargbo

REGGIO EMILIA - Archiviato il meritato esordio in B e il 2-2 contro il Pisa, per la Reggiana è finalmente arrivata l'ufficialità di un gradito ritorno: quello dell'attaccante Augustus Kargbo, l'autore ...REGGIO EMILIA - Dopo il buon pareggio contro il Pisa all'esordio in Serie B per la Reggiana è finalmente arrivata l'ufficialità di un gradito ritorno: quello dell'attaccante Augustus Kargbo, l'autore ...