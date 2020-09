"Tridico incapace?". La ridicola risposta del grillino a Giletti: spazzato via dal conduttore, che imbarazzo (Di martedì 29 settembre 2020) A portare a scuola i grillini ci pensa Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la puntata è quella di martedì 29 settembre. Si parla del caso che ha travolto Pasquale Tridico, il presidente Inps con maxi-aumento di stipendio. Presidente dell'Inps di chiara espressione M5s. E il conduttore di Non è l'Arena, confrontandosi con l'europarlamentare M5s Ignazio Corrao, inizia premettendo come a suo giudizio non è tanto una questione di pecunia, quanto di competenza: "È ora di finirla con questa ipocrisia, non è un problema di quanto guadagna Tridico ma se è competente e capace". E ascoltando il discorso di Giletti si comprende com, a suo giudizio, Tridico non sia la persona giusta per quel ruolo. E lo spiega a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) A portare a scuola i grillini ci pensa Massimo, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la puntata è quella di martedì 29 settembre. Si parla del caso che ha travolto Pasquale, il presidente Inps con maxi-aumento di stipendio. Presidente dell'Inps di chiara espressione M5s. E ildi Non è l'Arena, confrontandosi con l'europarlamentare M5s Ignazio Corrao, inizia premettendo come a suo giudizio non è tanto una questione di pecunia, quanto di competenza: "È ora di finirla con questa ipocrisia, non è un problema di quanto guadagnama se è competente e capace". E ascoltando il discorso disi comprende com, a suo giudizio,non sia la persona giusta per quel ruolo. E lo spiega a ...

