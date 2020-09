Stipendio raddoppiato, Tridico non si dimette. E per Di Maio va bene così (Di martedì 29 settembre 2020) Anche Luigi Di Maio corre in difesa di Pasquale Tridico. Il presidente dell’Inps afferma che non si dimetterà e che il raddoppio dello Stipendio è una decisione legittima. Ma i malumori crescono anche nella Maggioranza. Anche Luigi Di Maio corre in difesa di Pasquale Tridico. Il presidente dell’Inps non naviga in buone acque da … L'articolo Stipendio raddoppiato, Tridico non si dimette. E per Di Maio va bene così proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 29 settembre 2020) Anche Luigi Dicorre in difesa di Pasquale. Il presidente dell’Inps afferma che non sirà e che il raddoppio delloè una decisione legittima. Ma i malumori crescono anche nella Maggioranza. Anche Luigi Dicorre in difesa di Pasquale. Il presidente dell’Inps non naviga in buone acque da … L'articolonon si. E per Divacosì proviene da leggilo.org.

LegaSalvini : #SALVINI TAGLIÒ LO STIPENDIO. MA POI DI MAIO FAVORÌ #TRIDICO - Giorgiolaporta : Se #Conte ha raddoppiato lo stipendio a #Tridico durante la pandemia, ha colpa e deve dimettersi; se peggio ancora,… - Adnkronos : #Inps, Repubblica: 'Stipendio raddoppiato per #Tridico con effetto retroattivo' - gigi52335676 : #ottoemezzo Fosse per Bonomi lo stipendio dei lavoratori sarebbe stato già dimezzato e l'orario di lavoro raddoppiato - adolfoscanu : @luigidimaio Ma non eravate quelli del taglio degli stipendi? Perché non mandate via @PTridico che si è, o gli avet… -