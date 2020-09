Sassuolo, colpo a sorpresa: in arrivo Benamar. I dettagli (Di martedì 29 settembre 2020) Il Sassuolo ha ormai definito l’operazione con il Telstar per Benamar: l’annuncio dell’allenatore del club olandese Il Sassuolo è vicinissimo a Benaissa Benamar, difensore classe ’97 del Telstar. Ad annunciarlo è stato il tecnico del club olandese Andries Jonker. «Quella col Den Bosch è la sua ultima gara qui, vi do uno scoop: va al Sassuolo. Mancano solo le firme, siamo felici di quanto concordato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ilha ormai definito l’operazione con il Telstar per: l’annuncio dell’allenatore del club olandese Ilè vicinissimo a Benaissa, difensore classe ’97 del Telstar. Ad annunciarlo è stato il tecnico del club olandese Andries Jonker. «Quella col Den Bosch è la sua ultima gara qui, vi do uno scoop: va al. Mancano solo le firme, siamo felici di quanto concordato». Leggi su Calcionews24.com

