Ricomincia Doc Nelle Tue Mani | ufficiale la data d’inizio su Rai1 | la programmazione dei nuovi episodi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Sarà ancora il giovedì sera ad ospitare Doc –Tuesu, l’attesa seconda parte della prima stagione della serie con Luca Argentero e Matilde Gioli. Il dramma medico di, ispirato alla vera storia del chirurgo di Lodi Pierdante Piccioni, torna in onda giovedì 15 ottobre in prima serata e in prima visione assoluta sucon i primi duedella seconda parte di stagione, la cui produzione è terminata a settembre. Ladi Doc –Tuesudurerà 4 settimane, per un totale di 8in prima tv: la serie torna in onda dopo il grande successo riscosso sull’ammiraglia ...