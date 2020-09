Primo caso di influenza stagionale in bimbo di 9 mesi. Pregliasco: "Epidemia più avanti" (Di martedì 29 settembre 2020) Identificato il Primo caso di influenza stagionale, in lieve anticipo rispetto agli scorsi anni, e che segna l’avvio della stagione influenzale in Italia.L’isolamento è avvenuto a Parma, da parte dell’equipe della direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’ateneo parmense Adriana Calderaro. Si tratta di un bambino di 9 mesi e l’isolamento ha evidenziato un virus influenzale del ceppo A sottotipo H3N2. L’isolamento del Primo caso, afferma Calderaro, ”è avvenuto leggermente in anticipo rispetto agli scorsi anni”.I virologi intanto rassicurano: il ceppo identificato, A-H3N2, è già circolato negli anni precedenti, così come ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Identificato ildi, in lieve anticipo rispetto agli scorsi anni, e che segna l’avvio della stagionele in Italia.L’isolamento è avvenuto a Parma, da parte dell’equipe della direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’ateneo parmense Adriana Calderaro. Si tratta di un bambino di 9e l’isolamento ha evidenziato un virusle del ceppo A sottotipo H3N2. L’isolamento del, afferma Calderaro, ”è avvenuto leggermente in anticipo rispetto agli scorsi anni”.I virologi intanto rassicurano: il ceppo identificato, A-H3N2, è già circolato negli anni precedenti, così come ...

