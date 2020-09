Omicidio di Lecce | pochi amici | schivo e introverso | chi è Antonio De Marco | il ragazzo che ha ucciso Daniele e Eleonora

Leggi su open.online

(Di martedì 29 settembre 2020) Untranquillo,, che non aveva mai dato segni di squilibrio. Studiava scienze infermieristiche a, non aveva moltie raramente tornava nella sua città natale, Casarano, a 50 km dal capoluogo salentino. Questo èDe, studente di 21 anni che ha confessato di averDe Santis e la sua fidanzataManta. Secondo gli inquirenti, lo ha fatto con freddezza, pianificando tutto, punto per punto. In maniera meticolosa. Dal nascondersi dalle telecamere di sicurezza al cappuccio per non farsi riconoscere.ed, i due ragazzi uccisi aPerché li ha ...