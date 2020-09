Mercato Juve, affondo di Ronaldo: Real Madrid e Barcellona a bocca asciutta? (Di martedì 29 settembre 2020) Cristiano Ronaldo muove i fili del gioco della Juventus, ma non solo. Anche quando si parla di Mercato Juve il portoghese non sta di certo a guardare: è ancora oggi tra i calciatori più forti al mondo, qualcuno direbbe il più forte di tutti, e la sua influenza non si esaurisce solamente con le mere questioni tecniche e tattiche durante i novanta minuti delle partite. Fabio Paratici, lo abbiamo visto negli scorsi anni, è sempre attento alle possibili occasioni in chiave futura per i suoi bianconeri, nel tentativo di rinforzare non solo la prima squadra allenata da Andrea Pirlo ma anche le formazioni giovanili, con rinforzi di qualità che possano crescere per diventare un giorno delle preziose risorse anche per la squadra dei grandi. Ed ecco che dalla Spagna starebbe rimbalzando tra le ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Cristianomuove i fili del gioco dellantus, ma non solo. Anche quando si parla diil portoghese non sta di certo a guardare: è ancora oggi tra i calciatori più forti al mondo, qualcuno direbbe il più forte di tutti, e la sua influenza non si esaurisce solamente con le mere questioni tecniche e tattiche durante i novanta minuti delle partite. Fabio Paratici, lo abbiamo visto negli scorsi anni, è sempre attento alle possibili occasioni in chiave futura per i suoi bianconeri, nel tentativo di rinforzare non solo la prima squadra allenata da Andrea Pirlo ma anche le formazioni giovanili, con rinforzi di qualità che possano crescere per diventare un giorno delle preziose risorse anche per la squadra dei grandi. Ed ecco che dalla Spagna starebbe rimbalzando tra le ...

