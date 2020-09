Mascherina, il trucco semplice per non far appannare gli occhiali (Di martedì 29 settembre 2020) Chi porta gli occhiali lo sa bene. Non c’è volta che non si indossi una Mascherina che una lente non si appanni. Ma non disperate, perché esiste un modo per evitare questo inconveniente. Basta un semplice trucco. Ormai dal mese di Marzo 2020 la Mascherina è diventata una fedele compagna nel quotidiano di tutti a causa dell’epidemia da nuovo Coronavirus. Nessuno o quasi esce più di casa senza, anche perché numerose normative nazionali o regionali la rendono obbligatoria in diversi contesti. Dato che hanno un limite di riutilizzo, è dunque importante procurarsene a sufficienza per soddisfare i bisogni quotidiani di ognuno. A tal proposito, tra i vari shop online dove poter acquistare mascherine e altri dpi, spicca il nuovo e-commerce maskhaze, dove ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Chi porta glilo sa bene. Non c’è volta che non si indossi unache una lente non si appanni. Ma non disperate, perché esiste un modo per evitare questo inconveniente. Basta un. Ormai dal mese di Marzo 2020 laè diventata una fedele compagna nel quotidiano di tutti a causa dell’epidemia da nuovo Coronavirus. Nessuno o quasi esce più di casa senza, anche perché numerose normative nazionali o regionali la rendono obbligatoria in diversi contesti. Dato che hanno un limite di riutilizzo, è dunque importante procurarsene a sufficienza per soddisfare i bisogni quotidiani di ognuno. A tal proposito, tra i vari shop online dove poter acquistare mascherine e altri dpi, spicca il nuovo e-commerce maskhaze, dove ...

