Lui la mette incinta e sparisce | la vendetta in tutta la città | con dei cartelloni…

Accade a San Luis Potosí, in Messico. Una donna è rimasta incinta e ha adottato uno metodo singolare per ritrovare il presunto padre. Dopo che l'uomo ha tagliato qualsiasi via di comunicazione con lei, la futura mamma è corsa alle maniere forti. Ha infatti affittato un cartellone pubblicitario, sul quale ha fatto scrivere il nome dell'uomo e un messaggio alquanto singolare. Non deve essere stata una bella sorpresa per questa donna messicana. Dopo aver fatto un test di gravidanza, scoprendo di essere incinta, il presunto padre è infatti scomparso dalla sua vita. L'uomo l'ha anche bloccata da qualsiasi piattaforma, impedendole di mettersi in contatto con lui. Ma la malcapitata ha avuto un trovata alquanto bizzarra. In cima ad un edificio, situato ...

Ultime Notizie dalla rete : Lui mette Barcellona su Dzeko per il dopo Suarez? Lui mette 'like' Calciomercato.com Roma, paura per una ragazzina alla Borghesiana: aggredita e rapinata di un orologio, la zia mette in fuga il ladro

anche lui 19enne, ai domiciliari. Una rapina organizzata nel dettaglio dai due malviventi con una meticolosa suddivisione dei ruoli: P.R., con il compito di introdursi nell’abitazione e rapinare la ...

Antonio, il killer “sadico” che studia da infermiere: in cinque bigliettini il folle piano

«Sì, sono stato io». Ha confessato nella notte Antonio De Marco, 21 anni, che studia per diventare infermiere. E’ stato arrestato ieri sera per l'omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata El ...

