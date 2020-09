“Li ho uccisi per il gusto di farlo, erano troppo felici insieme”, la confessione del killer dei due fidanzati (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio De Marco l’assassino di Eleonora Manta e Daniele De Santis, avrebbe confessato alle prime ore dell’alba. «Sì, sono stato io», ha ammesso. Altro non si riesce a sapere, per il momento. Soprattutto non si conosce ancora il movente del duplice omicidio, avvenuto lunedì sera della settimana scorsa. È trapelata una frase: «La vendetta è un … L'articolo “Li ho uccisi per il gusto di farlo, erano troppo felici insieme”, la confessione del killer dei due fidanzati Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio De Marco l’assassino di Eleonora Manta e Daniele De Santis, avrebbe confessato alle prime ore dell’alba. «Sì, sono stato io», ha ammesso. Altro non si riesce a sapere, per il momento. Soprattutto non si conosce ancora il movente del duplice omicidio, avvenuto lunedì sera della settimana scorsa. È trapelata una frase: «La vendetta è un … L'articolo “Li hoper ildiinsieme”, ladeldei dueTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : «Ho fatto una cavolata . So di aver sbagliato. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la… - maslarussa : RT @bravimabasta: 'Li ho uccisi perché erano felici' mi mette un male dentro che non saprei descrivere. - MassiVenturini : RT @bravimabasta: 'Li ho uccisi perché erano felici' mi mette un male dentro che non saprei descrivere. - elfodavide : RT @bravimabasta: 'Li ho uccisi perché erano felici' mi mette un male dentro che non saprei descrivere. - rumba_magica : RT @bravimabasta: 'Li ho uccisi perché erano felici' mi mette un male dentro che non saprei descrivere. -

