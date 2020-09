In Inghilterra anche gli arbitri protestano contro la regola dei falli di mano (Di martedì 29 settembre 2020) Sono tutti arrabbiati, in Inghilterra. I giocatori, gli allenatori, persino gli arbitri. Già non avevano digerito la Var, ma ora la combo con quella follia che è il “reato” di fallo di mano involontario in area ormai ha fatto scoppiare il bubbone moviola, che per il contesto british è un inedito. Il dibattito va avanti dagli episodi del weekend e non accenna ad attenuarsi. “Così si rovina il calcio”, dicono i più, ripercorrendo polemiche che in Italia abbiamo già elaborato l’anno scorso. Almeno su questo la Serie A è avanti. Ma sono proprio gli arbitri la novità. Quelli inglesi sono furiosi. Perché si sentono impotenti davanti alle accuse che gli vengono mosse: non possono cambiare la regola o interpretarla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Sono tutti arrabbiati, in. I giocatori, gli allenatori, persino gli. Già non avevano digerito la Var, ma ora la combo con quella follia che è il “reato” di fallo diinvolontario in area ormai ha fatto scoppiare il bubbone moviola, che per il contesto british è un inedito. Il dibattito va avanti dagli episodi del weekend e non accenna ad attenuarsi. “Così si rovina il calcio”, dicono i più, ripercorrendo polemiche che in Italia abbiamo già elaborato l’anno scorso. Almeno su questo la Serie A è avanti. Ma sono proprio glila novità. Quelli inglesi sono furiosi. Perché si sentono impotenti davanti alle accuse che gli vengono mosse: non possono cambiare lao interpretarla ...

