Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa: "Io e Gabriel abbiamo finto. Ora è finalmente libero" (Di martedì 29 settembre 2020) Non si fa altro che parlare del coming out di Gabriel Garko. Un coming out avvenuto sotto le telecamere del Grande Fratello e che, tra parole sottintese e lacrime, ha fatto emozionare davvero tutti. A distanza di una settimana, Adua Del Vesco ha commentato il gesto commovente di quello che, per molti anni, si è pensato fosse il suo fidanzato. Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa: "Io e Gabriel abbiamo finto. Ora è finalmente libero" Un coming out sofferto e commovente quello fatto, seppur dietro lauto compenso, da Gabriel Garko. L'attore si è detto finalmente libero di ...

