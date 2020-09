Genoa, Faggiano: «Contro il Torino si gioca» (Di martedì 29 settembre 2020) Faggiano ha parlato in merito alla situazione legata ai positivi al Coronavirus: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Telenord in merito alla situazione legata ai positivi al Coronavirus. «Spostare di 24 ore la partita col Napoli non si poteva perché noi avremmo giocato il sabato. Con il senno di poi, con i tamponi usciti il lunedì, non avremmo neanche giocato oppure avremmo giocato Contro una squadra molto rimaneggiata. Malato era solo Perin, Schone non l’abbiamo portato per salvaguardare il gruppo. Abbiamo perso un areo già pagato il sabato per salvaguardare il tutto. Abbiamo fatto i tamponi come da prassi il giorno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020)ha parlato in merito alla situazione legata ai positivi al Coronavirus: le dichiarazioni del direttore sportivo delDaniele, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Telenord in merito alla situazione legata ai positivi al Coronavirus. «Spostare di 24 ore la partita col Napoli non si poteva perché noi avremmoto il sabato. Con il senno di poi, con i tamponi usciti il lunedì, non avremmo neancheto oppure avremmotouna squadra molto rimaneggiata. Malato era solo Perin, Schone non l’abbiamo portato per salvaguardare il gruppo. Abbiamo perso un areo già pagato il sabato per salvaguardare il tutto. Abbiamo fatto i tamponi come da prassi il giorno ...

