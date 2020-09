Fidanzati uccisi a Lecce | c’è la confessione

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Appena poche ore fa, le indagini hanno portato a una importante svolta nel caso dell’omicidio di. Ieri sera è stato fermato un uomo considerato l’autore dell’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta. La coppia di, 33 anni lui e 30 lei, è stata uccisa a coltellate in un appartamento di via Montello, vicino alla stazione, lunedì scorso. Ora è arrivata la. Ladell’omicida Antonio Giovanni De Marco, uno studente universitario originario di Casarano, ha confessato l’omicidio della coppia di. Il ragazzo, appena 21 anni, ha vissuto in affitto in una stanza dell’appartamento nel quale è avvenuto l’omicidio. Conviveva proprio con Daniele De Santis fino a fine agosto. ...