Coronavirus, salgono i contagi ma con circa 40mila tamponi in più: +1.648 (ieri +1494). Aumentano i decessi: +24 (ieri +16) – Il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembreIl bollettino del 29 settembre Oggi i nuovi casi di Coronavirus sono +1.648 mentre ieri erano +1.494 per un totale di 313.011. Le vittime, invece, ieri erano +16, oggi +24 (in tutto i decessi sono 35.875), stando agli ultimi dati della Protezione Civile. I ricoverati con sintomi sono 3.048, quindi +71 rispetto a ieri. salgono ancora le terapie intensive: oggi sono 271, ovvero +7: ieri erano 264. I ricoverati con sintomi oggi sono 3.048, quindi +71. Raddoppiano (quasi) i tamponi: oggi sono +90.185, ieri +51.109. Il ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembreIldel 29 settembre Oggi i nuovi casi disono +1.648 mentreerano +1.494 per un totale di 313.011. Le vittime, invece,erano +16, oggi +24 (in tutto isono 35.875), stando agli ultimi dati. I ricoverati con sintomi sono 3.048, quindi +71 rispetto aancora le terapie intensive: oggi sono 271, ovvero +7:erano 264. I ricoverati con sintomi oggi sono 3.048, quindi +71. Raddoppiano (quasi) i: oggi sono +90.185,+51.109. Il ...

Boom di contagi in Sicilia. Sono 163 i nuovi positivi al coronavirus che fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.787. Salgono così a 2787 i contagiati, restano 309 i ricoverati in ospedale, ...

Ventiquattro morti per coronavirus, in tutt’Italia, nelle ultime 24 ore. Ieri, 28 settembre, erano stati sedici. E si sono registrati 1.648 nuovi casi (1.494 ieri), a fronte di 90.185 ...

