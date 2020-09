Coronavirus, in Puglia 76 positivi su oltre 4mila tamponi. Nel foggiano 18 contagiati dopo una festa (Di martedì 29 settembre 2020) Non sono state registrate nuove vittime. A Monopoli chiusa la sede del Comune per la sanificazione dopo che un dipendente è risultato positivo Leggi su repubblica (Di martedì 29 settembre 2020) Non sono state registrate nuove vittime. A Monopoli chiusa la sede del Comune per la sanificazioneche un dipendente è risultato positivo

rep_bari : Coronavirus, in Puglia 76 positivi su oltre 4mila tamponi. Nel foggiano 18 contagiati dopo una festa [aggiornamento… - cronaca_news : Coronavirus, in Puglia 76 positivi su oltre 4mila tamponi. Nel foggiano 18 contagiati dopo una festa… - baritoday : In Puglia 76 nuovi casi di covid. Calano i ricoveri, zero decessi e 4100 test effettuati - BariLive : Bari: Coronavirus: in Puglia 76 nuovi casi positivi, 24 in provincia di Bari - CoratoLiveIt : Corato Coronavirus: 76 nuovi casi in Puglia, 24 nel Barese -