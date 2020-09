Coronavirus, Arcuri dà il via libera a gara per 5 milioni di test rapidi (Di martedì 29 settembre 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, ha dato il via libera alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di cinque milioni di test rapidi per il Coronavirus. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico, ha dato il viaalla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di cinquediper il. ...

fanpage : Arcuri: “Italiani più bravi degli altri a gestire la tragedia covid” - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Arcuri dà il via libera a gara per 5 milioni di test rapidi #Coronavirusitalia - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Arcuri dà il via libera a gara per 5 milioni di test rapidi #Coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri dà il via libera a gara per 5 milioni di test rapidi #Coronavirusitalia - SkyTG24 : Covid-19, richiesta di offerta per 5 milioni di test rapidi: via libera da Arcuri -