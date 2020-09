Conte e quel gel non a norma della ditta nei guai con il Fisco (Di martedì 29 settembre 2020) Alberto Giorgi Gaffe di Palazzo Chigi che acquista il gel sanificante da una ditta le cui quote sono state sequestrate dal tribunale di Foggia Palazzo Chigi ha acquistato gel sanificante non a norma da una società nei guai con il Fisco e con quote aziendali sequestrate dal tribunale di Foggia. Sembra una barzelletta, pare il teatro dell'assurdo e invece è realtà. Si tratta della Cerichem Biopharm Srl di Cerignola (in provincia di Foggia), alla quale il governo di Giuseppe Conte si è appoggiata in questi mesi per garantirsi i rifornimenti del liquido sanificante. Sono ben tre i contratti sottoscritti negli ultimi mesi tra Palazzo Chigi e la ditta foggiana, per un totale che sfiora i quarantamila euro (38.562, 28 per ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Alberto Giorgi Gaffe di Palazzo Chigi che acquista il gel sanificante da unale cui quote sono state sequestrate dal tribunale di Foggia Palazzo Chigi ha acquistato gel sanificante non ada una società neicon ile con quote aziendali sequestrate dal tribunale di Foggia. Sembra una barzelletta, pare il teatro dell'assurdo e invece è realtà. Si trattaCerichem Biopharm Srl di Cerignola (in provincia di Foggia), alla quale il governo di Giuseppesi è appoggiata in questi mesi per garantirsi i rifornimenti del liquido sanificante. Sono ben tre i contratti sottoscritti negli ultimi mesi tra Palazzo Chigi e lafoggiana, per un totale che sfiora i quarantamila euro (38.562, 28 per ...

Conte e quel gel non a norma della ditta nei guai con il Fisco

Gaffe di Palazzo Chigi che acquista il gel sanificante da una ditta le cui quote sono state sequestrate dal tribunale di Foggia.

