Classifica marcatori Serie A 2020 2021 | i Capocannonieri

Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l'inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l'attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d'Oro europea, precedendo Lewandowski.

