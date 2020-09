Cento sindaci chiedono al governo di utilizzare il Mes subito

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 settembre 2020), inclusi quelli delle grandi città,il Mes. «Ne avremmo bisogno domani mattina, anzi è troppo tardi, diciamo ieri». Matteo Ricci è il primo cittadino di Pesaro e il presidente della Lega Autonomie Locali, che ha lanciato una raccolta firme tra gli amministratori di tutta Italia. Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sottoscrive l’appello e non ha dubbi: «È palesemente una priorità. Se dovessi fare un sondaggio tra i miei cittadini, il 90% direbbesì e mi chiederebbe perché non abbiamo preso prima quei soldi». Nei giorni in cui sale l’allerta, aumentano i contagi, scattano nuovi obblighi sull’uso delle mascherine e si vuole prorogare lo stato di emergenza, la missione più urgente diventa il ...