Calciomercato Napoli, su Nikola Maksimovic ci sono l'Inter e il West Ham (Di martedì 29 settembre 2020) Sembrano esserci delle novità riguardo al futuro di Nikola Maksimovic. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia fornendo degli aggiornamenti sulla situazione del serbo. "Su Maksimovic c'è l'interesse anche dell'Inter, per la sua capacità di agire nella difesa a 3. Per Vecino non c'è intesa anche sugli stipendi da infortunato, se ne potrebbe anche a gennaio. Maksimovic è in scadenza, l'affare può andare in porto solo se il Napoli dovesse accontentarsi di una cifra sotto i 10 milioni di Euro".

Glongari : #Maksimovic in scadenza con il #Napoli è un’idea per la difesa dell’#Inter che continua a trattare #Skriniar con il… - mirkocalemme : Per #Milik si attendono nuovi contatti col #Tottenham in settimana, ma ieri si è rifatta avanti la #Fiorentina, che… - Gazzetta_it : #Calciomercato #Napoli, settimana decisiva per il futuro di #Koulibaly - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Il Napoli rinforza l'Under 17 col cugino di Hysaj: preso il classe 2004 dal Bari #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @AttilioMalena: Anche il #Napoli ha sondato il terreno per #Smalling che continua a aspettare imperterrito la #Roma #calciomercato @Cal… -