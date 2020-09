Calcio, 14 positivi al Genoa: cosa succede ora? (Di martedì 29 settembre 2020) Primo momento cruciale per la serie A Nella tarda serata di ieri sera, lunedì 28 settembre, il Genoa Calcio ha comunicato che a seguito dei tamponi e degli esami sono state riscontrate 14 positività da Coronavirus, tra staff e giocatori. Un problema enorme per la Serie A alla sua seconda giornata di Campionato e un problema visto che i liguri avevano giocato domenica contro il Napoli: i cui giocatori e la cui società sono stati sottoposti a controlli dopo l’annuncio della squadra di Genova. I primi contagi era stati riscontrati alla vigilia del match della formazione di Maran contro quella di Gattuso: Perin e Shone erano stati lasciati a casa e messi in isolamento domiciliare e in attesa di tutti gli altri esiti la partita era stata posticipata. I risultati non avevano portato altri dati anomali, eccetto Shone ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 settembre 2020) Primo momento cruciale per la serie A Nella tarda serata di ieri sera, lunedì 28 settembre, ilha comunicato che a seguito dei tamponi e degli esami sono state riscontrate 14tà da Coronavirus, tra staff e giocatori. Un problema enorme per la Serie A alla sua seconda giornata di Campionato e un problema visto che i liguri avevano giocato domenica contro il Napoli: i cui giocatori e la cui società sono stati sottoposti a controlli dopo l’annuncio della squadra di Genova. I primi contagi era stati riscontrati alla vigilia del match della formazione di Maran contro quella di Gattuso: Perin e Shone erano stati lasciati a casa e messi in isolamento domiciliare e in attesa di tutti gli altri esiti la partita era stata posticipata. I risultati non avevano portato altri dati anomali, eccetto Shone ...

