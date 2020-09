Caicedo, nuovo obiettivo in attacco per la Sampdoria (Di martedì 29 settembre 2020) La Sampdoria continua a dimostrarsi estremamente attiva nella corrente sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Keita Balde e Antonio Candreva, la società del presidente Ferrero avrebbe messo gli occhi su Felipe Caicedo, attaccante di proprietà della Lazio. Ancora incerti i tempi della trattativa, così come le cifre dell’ingaggio da proporre all’ecuadoriano. Felipe Caicedo (Getty Images)Caicedo è nel mirino di Ferrero, ma il nodo è l’ingaggio La Sampdoria starebbe cercando un nuovo rinforzo per l’attacco, anche alla luce del disastroso inizio di campionato. Dopo aver definito l’arrivo di Keita Balde, che sta già svolgendo le visite mediche, e di Candreva, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Lacontinua a dimostrarsi estremamente attiva nella corrente sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Keita Balde e Antonio Candreva, la società del presidente Ferrero avrebbe messo gli occhi su Felipe, attaccante di proprietà della Lazio. Ancora incerti i tempi della trattativa, così come le cifre dell’ingaggio da proporre all’ecuadoriano. Felipe(Getty Images)è nel mirino di Ferrero, ma il nodo è l’ingaggio Lastarebbe cercando unrinforzo per l’, anche alla luce del disastroso inizio di campionato. Dopo aver definito l’arrivo di Keita Balde, che sta già svolgendo le visite mediche, e di Candreva, il ...

Conferme e possibili sorprese. La prime riguardano l’ingaggio di Andreas Pereira, direttamente annunciato ieri da Igli Tare durante il premio Scopigno. Il giocatore, che arriverà ...

ROMA – Wallace va in Turchia. Il mercato della Lazio, con l’uscita del centrale brasiliano al Malatyaspor, si sblocca in maniera definitiva, riequilibrando un po’ l’indice di liquidità (fattore import ...

