"Zingaretti basta temporeggiare. Ora serve un congresso per capire cosa vuole essere il Pd" (Di lunedì 28 settembre 2020) Non si possono più accettare rinvii. Ci vuole un incontro per chiarire definitivamente il rapporto col populismo a 5 stelle e per sancire la scelta riformista Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 28 settembre 2020) Non si possono più accettare rinvii. Ciun incontro per chiarire definitivamente il rapporto col populismo a 5 stelle e per sancire la scelta riformista

blogLinkes : 'Zingaretti basta temporeggiare. Ora serve un congresso per capire cosa vuole essere il Pd' - rassegnastampa : Bonaccini: «Basta ritardi sul Mes. Zingaretti al governo? Tocca a lui decidere» - cavalierebianc5 : @camillasgambato @pdnetwork No no no SONO BALLE! Ora basta cazzate da pidioti. Stabilizzate subito i precari per ti… - GINA32451015 : RT @Massimi47715989: @Adri19510 ZINGARETTI E' ROSSO E QUINDI IMPUNITO DI FATTO BASTA VEDERE IL TRATTAMENTO RISERVATO INVECE… - PillaPaladini : RT @serenel14278447: Intervista a Bonaccini: «Basta ritardi sul Mes. Zingaretti al governo? Tocca a lui decidere» -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti basta "Zingaretti basta temporeggiare. Ora serve un congresso per capire cosa vuole essere il Pd" L'Espresso "Zingaretti basta temporeggiare. Ora serve un congresso per capire cosa vuole essere il Pd"

Inutile aggiungere che in Campania e Puglia vincono personaggi e non partiti. Credo che Zingaretti, che sulla possibilità di quell’intesa si è speso contro tanti, debba ormai concentrarsi sul ...

Caro Visco, ecco errori e sviste di chi invoca il Mes

La rassegna stampa di questo fine settimana lascia poco spazio a dubbi: il prestito del Mes è ormai invocato “coram populo”. Se dopo i soliti Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini, perfino il neopresi ...

Inutile aggiungere che in Campania e Puglia vincono personaggi e non partiti. Credo che Zingaretti, che sulla possibilità di quell’intesa si è speso contro tanti, debba ormai concentrarsi sul ...La rassegna stampa di questo fine settimana lascia poco spazio a dubbi: il prestito del Mes è ormai invocato “coram populo”. Se dopo i soliti Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini, perfino il neopresi ...