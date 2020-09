The Medium per Xbox Series X/S avrà un prezzo 'budget' più basso del previsto (Di lunedì 28 settembre 2020) Con l'avvicinarsi della next-gen, sembra che sempre più publisher inizieranno a ad aumentare i prezzi dei loro giochi fino $ 70. Take-Two Interactive e Activision hanno già confermato l'aumento per le uscite premium, mentre Sony alzerà i prezzi sulle esclusive PS5 first party.A quanto pare, sembra che $ 70 diventerà il nuovo standard prima o poi, ma ci sono ancora alcune importanti uscite imminenti che saranno effettivamente più economiche del previsto. Ad esempio, il prossimo ambizioso titolo horror di Bloober Team, The Medium, avrà un prezzo di $ 49,99, come rivelato dalla pagina ufficiale di Microsoft Store.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) Con l'avvicinarsi della next-gen, sembra che sempre; publisher inizieranno a ad aumentare i prezzi dei loro giochi fino $ 70. Take-Two Interactive e Activision hanno già confermato l'aumento per le uscite premium, mentre Sony alzerà i prezzi sulle esclusive PS5 first party.A quanto pare, sembra che $ 70 diventerà il nuovo standard prima o poi, ma ci sono ancora alcune importanti uscite imminenti che saranno effettivamente; economiche del. Ad esempio, il prossimo ambizioso titolo horror di Bloober Team, The; undi $ 49,99, come rivelato dalla pagina ufficiale di Microsoft Store.Leggi altro...

GamingTalker : The Medium costerà 50 euro, svela il Microsoft Store - Eurogamer_it : Il prezzo di #TheMedium per Xbox Series X/S sarà sorprendentemente più basso. - Asgard_Hydra : The Medium su Xbox Series X, il prezzo è più basso del previsto - tuttoteKit : Xbox Series X: The Medium avrà un prezzo budget #BlooberTeam #PC #TheMedium #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttotek - Multiplayerit : The Medium su Xbox Series X, il prezzo è più basso del previsto -