Scuole ancora chiuse domani a Sarno, Nocera Inferiore e Roccapiemonte (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSia il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora che quelli di Nocera Inferiore, Manlio Torquato e di Roccapiemonte, Carmine Pagano hanno deciso di prorogare la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di domani 29 settembre per le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La decisione si è resa necessaria in considerazione del permanere dello stato di criticità metereologica che sussiste ancora per la giornata di domani anche in relazione allo stato di attenzione di classe 6a per rischio di smottamenti franosi. Considerata le criticità delle ultime ore, il primo cittadino di Nocera ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSia il sindaco di, Giuseppe Canfora che quelli di, Manlio Torquato e di, Carmine Pagano hanno deciso di prorogare la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di29 settembre per ledi ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La decisione si è resa necessaria in considerazione del permanere dello stato di criticità metereologica che sussisteper la giornata dianche in relazione allo stato di attenzione di classe 6a per rischio di smottamenti franosi. Considerata le criticità delle ultime ore, il primo cittadino di...

