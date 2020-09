Sampdoria, visite mediche per Keita Balde: è positivo al Covid-19 (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ di fatto un calciatore della Sampdoria, ma Keita Balde non disputerà la prossima partita utile per i blucerchiati: a seguito delle visite mediche, l’ex calciatore della Lazio, che arriva dal Monaco è stato trovato positivo al coronavirus, come si apprende da comunicato ufficiale. L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-Covid-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ di fatto un calciatore della, manon disputerà la prossima partita utile per i blucerchiati: a seguito delle, l’ex calciatore della Lazio, che arriva dal Monaco è stato trovatoal coronavirus, come si apprende da comunicato ufficiale. L’U.C.comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatorea viaggiare e a sottoporsi allemedico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti--19 il calciatore è invece risultato debolmente: si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con ...

