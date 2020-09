Roma, uomo minaccia di far esplodere una bomba: è barricato in casa (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, uomo minaccia di far esplodere una bomba: è barricato in casa in un appartamento a Tor Marancia, nella periferia Sud della capitale Attimi di paura nella periferia Sud della capitale dove un uomo di 41 anni ha minacciato di farsi esplodere con una bomba all’interno del suo appartamento. Il soggetto in questione è rinchiuso … L'articolo Roma, uomo minaccia di far esplodere una bomba: è barricato in casa proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 28 settembre 2020)di faruna: èinin un appartamento a Tor Marancia, nella periferia Sud della capitale Attimi di paura nella periferia Sud della capitale dove undi 41 anni hato di farsicon unaall’interno del suo appartamento. Il soggetto in questione è rinchiuso … L'articolodi faruna: èinproviene da .

