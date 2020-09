Ranking Wta aggiornato al 28 settembre 2020: top-10 invariata, Giorgi perde un posto (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 28 settembre. Non ci sono cambiamenti per quanto concerne la top-10: le big sono pronte a scendere in campo questa settimana e la prossima per il Roland Garros, torneo che verosimilmente vedrà qualche variazione ai vertici. Tra le azzurre in top-100 invece c’è un piccolo calo per quanto riguarda Camila Giorgi: la maceratese, ritiratasi ieri dallo Slam parigino, ha perso un posto. Resta stabile invece Jasmine Paolini. Ranking WTA Ashleigh Barty 8.717 Simona Halep 7.255 Naomi Osaka 5.780 Karolina Pliskova 5.205 Elina Svitolina 4.960 Sofia Kenin 4.700 Bianca Andreescu 4.555 Kiki Bertens 4.335 Serena Williams 4.080 Belinda Bencic 4.010 ITALIANE IN TOP-100 75. Camila Giorgi 930 94. Jasmine Paolini 755 Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) IlWtaa lunedì 28. Non ci sono cambiamenti per quanto concerne la top-10: le big sono pronte a scendere in campo questa settimana e la prossima per il Roland Garros, torneo che verosimilmente vedrà qualche variazione ai vertici. Tra le azzurre in top-100 invece c’è un piccolo calo per quanto riguarda Camila: la maceratese, ritiratasi ieri dallo Slam parigino, ha perso un. Resta stabile invece Jasmine Paolini.WTA Ashleigh Barty 8.717 Simona Halep 7.255 Naomi Osaka 5.780 Karolina Pliskova 5.205 Elina Svitolina 4.960 Sofia Kenin 4.700 Bianca Andreescu 4.555 Kiki Bertens 4.335 Serena Williams 4.080 Belinda Bencic 4.010 ITALIANE IN TOP-100 75. Camila930 94. Jasmine Paolini 755

