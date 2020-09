Noel Gallagher demolisce Taylor Swift ed Ed Sheeran | “La me**a vince sulla sostanza”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) In un’intervista rilasciata per il podcast di Matt Morgan l’ex Oasised Ed. Nomi non certo a caso, visto che il loro nome è il più quotato del mondo mainstream con il quale oggi, inevitabilmente, anche le popstar del mondo più classico si interfacciano con duetti e collaborazioni. I, lo sappiamo, non sono morbidi quando arriva il momento di esprimere un loro pensiero. A questo girosi è lasciato andare in un lungo sfogo durante il quale ha sparato a zero contro le popstar di oggi e le ha messe a confronto con le grandi star del passato. Anon piace la loro musica? Non è questo il problema, ma la ...