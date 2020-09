Milazzo, Aurelio Visalli: morto per salvare due ragazzi dal mare (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è gettato in mare per salvare due ragazzi in difficoltà a causa del mare in burrasca ma le onde lo hanno trascinato via. Così dopo ore di ricerche e preoccupazione, Aurelio Visalli, 40 anni, sottufficiale della Guardia Costiera, è stato ritrovato senza vita dagli stessi colleghi con cui lavorava ogni giorno. A Milazzo, nelle acque della baia del Tono. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è gettato in mare per salvare due ragazzi in difficoltà a causa del mare in burrasca ma le onde lo hanno trascinato via. Così dopo ore di ricerche e preoccupazione, Aurelio Visalli, 40 anni, sottufficiale della Guardia Costiera, è stato ritrovato senza vita dagli stessi colleghi con cui lavorava ogni giorno. A Milazzo, nelle acque della baia del Tono.

guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - DaniloToninelli : Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo… - luigidimaio : Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visall… - titina49 : RT @ignaziocorrao: Esprimo il mio cordoglio ai familiari del sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli che ha perso la vita da e… - enricodigiacomo : La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina ha disposto l’autopsia sul corpo di Aurelio Visall… -