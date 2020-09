Maran: «Non dimentichiamoci di questa sconfitta» – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro il Napoli. Le sue parole Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro il Napoli. Le sue parole. «Come si cancella un 6-0? Non bisogna dimenticare, dobbiamo avere ben chiara nella testa questa gara. Certi errori devi commetterli solo una volta, bisogna fare tesoro di certe gare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Rolando, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la bruttacontro il Napoli. Le sue parole Rolando, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la bruttacontro il Napoli. Le sue parole. «Come si cancella un 6-0? Non bisogna dimenticare, dobbiamo avere ben chiara nella testagara. Certi errori devi commetterli solo una volta, bisogna fare tesoro di certe gare». Leggi su Calcionews24.com

